Técnico Gerardo Martino confirma saída do Inter Miami

O técnico argentino Gerardo Martino confirmou sua saída do Inter Miami por razões pessoais nesta sexta-feira (22), dias depois de a informação ter sido vazada pela imprensa.

"Por questões estritamente pessoais, tenho que deixar o Inter. Não podemos voltar no ano que vem, preciso estar em Rosário", disse o treinador em entrevista coletiva no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida.