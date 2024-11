PSG vence Toulouse e segue firme na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain venceu o Toulouse por 3 a 0 nesta sexta-feira (22), no Parque dos Príncipes, e se manteve firme na liderança do Campeonato Francês, a quatro dias de enfrentar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

No primeiro tempo, João Neves colocou o PSG na frente acertando chute de primeira (35'), antes do brasileiro Beraldo fazer o segundo em jogada de contra-ataque na reta final (84'). Nos acréscimos, o Vitinha, que havia entrado no intervalo, fechou o placar (90'+1).