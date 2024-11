Petróleo sobe por riscos geopolíticos vinculados ao conflito na Ucrânia

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (22) em um mercado preocupado com os riscos vinculados ao conflito na Ucrânia, que deixaram em segundo plano os temores relacionados à oferta e à demanda e ao fortalecimento do dólar.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro ganhou 1,27%, atingindo 75,17 dólares.