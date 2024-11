O que se sabe sobre o míssil hipersônico russo 'Oreshnik' lançado contra a Ucrânia

Estes últimos são supostamente capazes de atingir um alvo em quase qualquer lugar do mundo.

De acordo com Putin, o míssil "Oreshnik", disparado na quinta-feira "em sua configuração hipersônica não nuclear", pode atingir a velocidade de Mach 10, ou seja, "2,5 a 3 km por segundo" (cerca de 12.350 km/h).

- Ogivas -

"Oreshnik" também estaria equipado com cargas de manobra no ar, o que aumentaria ainda mais a dificuldade de interceptação.

"Os sistemas de defesa aérea atualmente disponíveis no mundo e os sistemas de defesa antimísseis criados pelos americanos na Europa não interceptam esses mísseis", disse Putin, sem fornecer mais detalhes.

Um vídeo do disparo russo, divulgado nas redes sociais, mostrou seis potentes clarões sucessivos que caíram do céu no momento do ataque. Segundo os especialistas, isso demonstra que o míssil transportava pelo menos seis cargas.

Essa entrada múltipla consiste em equipar um míssil com várias ogivas, nucleares ou convencionais, que seguem, cada uma, uma trajetória independente quando entram na atmosfera.

