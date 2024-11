Mujica, 'principal estrategista' da campanha da esquerda para o segundo turno no Uruguai

O ex-presidente uruguaio José Mujica, referência mundial da esquerda, entrou em cena para pedir votos para seu afilhado político, Yamandú Orsi, no segundo turno das eleições presidenciais, no próximo domingo, em uma nova "jogada" como "estrategista principal" de sua campanha, segundo analistas.

Aos 89 anos e recuperando-se de um câncer no esôfago, o ex-guerrilheiro apelou à sua aura de sábio ancião para impulsionar o candidato da esquerdista Frente Ampla, com quem a maior força opositora do país espera voltar ao poder perdido em 2020, após 15 anos no governo.