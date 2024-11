México proporá a EUA e Canadá plano para substituir importações chinesas

O México proporá aos Estados Unidos e ao Canadá um plano para substituir as importações chinesas no âmbito do tratado comercial da América do Norte (T-MEC), informou o governo mexicano nesta sexta-feira (22).

A iniciativa, na qual o México trabalha há três anos, surge em um contexto de incerteza pelas guerras comerciais que a chegada de Donald Trump à Casa Branca poderia causar, com suas ameaças de aumentar as tarifas alfandegárias às importações chinesas e vindas de seu parceiro do sul.