Guardiola diz que fica no City mesmo que o clube seja punido com rebaixamento

"Estarei aqui", inclusive se o Manchester City, acusado de cometer várias infrações financeiras, for punido com o rebaixamento, afirmou o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (22), um dia depois do anúncio de sua renovação de contrato até 2027.

Guardiola, que está no City desde 2016, estendeu seu vínculo por mais dois anos, apesar de um contexto extradesportivo pouco animador.