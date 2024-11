Aliados de Evo Morales apoiam sua candidatura presidencial apesar de inelegibilidade

Aliados do ex-presidente boliviano Evo Morales anunciaram nesta sexta-feira (22) que impulsionarão sua candidatura presidencial para as eleições de 2025, apesar de ele ter sido inabilitado pela Justiça e excluído da direção do partido governista.

Nesta sexta-feira, centenas de líderes políticos e de organizações camponesas leais a Morales, convocados por ele próprio, discutiram por horas a situação de seu líder em Lauca Eñe, uma localidade cocalera em Cochabamba, no centro da Bolívia.