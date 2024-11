Quatro turistas morrem no Laos com suspeita de intoxicação com metanol

Pelo menos quatro turistas estrangeiros morreram em Vang Vieng, uma cidade do Laos popular entre os mochileiros, disseram as autoridades ocidentais e a imprensa nesta quinta-feira (21), com suspeita de possível envenenamento por álcool adulterado com metanol.

As vítimas são dois dinamarqueses, uma australiana e um americano, de acordo com seus respectivos governos, que não divulgaram as causas da morte.