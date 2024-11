Presidente do Panamá diz que migração pelo Darién rumo aos EUA caiu 39%

Um total de 294 mil migrantes passaram pela inóspita floresta do Estreito de Darién rumo aos Estados Unidos até agora este ano, um número 39% menor que no mesmo período do ano anterior, informou o governo do Panamá.

"Houve uma diminuição de 39% no fluxo de migrantes" pelo Darién, disse o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, durante sua entrevista coletiva semanal.