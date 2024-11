Premiê japonês anuncia pacote de estímulo de US$ 140 bi

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou nesta sexta-feira (22) à imprensa que seu governo aprovará ao longo do dia um pacote de estímulo econômico no valor de US$ 140 bilhões (R$ 814 bilhões), segundo veículos de comunicação locais.

As medidas, estimadas em 22 trilhões de ienes, que ainda precisam ser aprovadas pelo Parlamento, incluem subsídios para o setor de energia, assistência direta a famílias de baixa renda e ajustes fiscais, de acordo com a mídia japonesa.