Matt Gaetz desiste de ser o procurador-geral de Trump

O polêmico parlamentar Matt Gaetz, escolhido por Donald Trump como seu futuro procurador-geral e secretário de Justiça, decidiu se retirar do processo de seleção devido à oposição que encontrou para ocupar este cargo, inclusive dentro do Partido Republicano, conforme anunciou nas redes sociais.

"Ficou claro que minha confirmação (no cargo) estava se tornando injustamente uma distração no trabalho crucial para a transição Trump/Vance", escreveu Gaetz em sua conta no X.