Itália afirma que teria que cumprir ordem do TPI de prender Netanyahu

A Itália será obrigada a cumprir a ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Benjamin Netanyahu, caso o primeiro-ministro israelense viaje ao país europeu, afirmou, nesta quinta-feira (21), o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto.

O TPI, com sede em Haia, solicitou a captura de Netanyahu, de seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e do chefe militar do movimento islamista Hamas, Mohamed Deif, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.