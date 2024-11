Inundações na Espanha terão impacto 'limitado' no crescimento (FMI)

As inundações que devastaram o leste de Espanha no mês passado terão um impacto "limitado" no crescimento econômico do país, estimou, nesta quinta-feira (21), o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Nossa avaliação é de que o impacto econômico foi bastante localizado, e de que o prejuízo à infraestrutura-chave foi relativamente limitado", declarou Julie Kozack, porta-voz do FMI, durante entrevista coletiva em Washington. A avaliação preliminar do Fundo sugere, portanto, que "o impacto sobre o crescimento da economia espanhola em geral seria limitado”, acrescentou, sem citar números.