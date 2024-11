Grupo árabe rejeitará qualquer texto da COP29 que aponte contra 'energias fósseis'

"O grupo não aceitará nenhum texto que aponte contra setores específicos, incluindo as energias fósseis", declarou em uma sessão plenária o negociador saudita, cujo país preside o grupo árabe na conferência climática da ONU deste ano.

O grupo dos países árabes rejeitará qualquer texto que aponte contra "as energias fósseis", declarou nesta quinta-feira (21) o seu representante, o saudita Albara Tawfiq, na conferência das Nações Unidas sobre o clima em Baku, a COP29.

A declaração ecoa as expectativas dos europeus, que pedem esforços para cumprir o compromisso de abandonar os combustíveis fósseis, uma das medidas da ação climática para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

No ano passado, na COP28, em Dubai, os países assinaram um acordo que exige uma transição acelerada para um mundo sem combustíveis fósseis.

"Todos nós sabemos que houve um retrocesso. Houve tentativas de interpretar o que acordamos no ano passado como um cardápio e de analisar a redação e os compromissos, e isso precisa acabar, principalmente no interesse do grupo árabe", afirmou o ministro irlandês Eamon Ryan à imprensa.

"Lembro-me de que, em Dubai, Sultan [Al Jaber, presidente dos Emirados Árabes da COP28] me disse: 'sabe, Dubai também está em risco, porque é uma região de baixa altitude, e o aumento das águas pode causar danos reais'", disse o ministro.