Governo peruano diz que presidente não tem relação com acusação contra seu irmão

O chefe do gabinete ministerial do Peru, Gustavo Adrianzén, garantiu nesta quinta-feira (21) que a presidente Dina Boluarte não tem "nada a ver" com o processo judicial contra o irmão dela, acusado de liderar uma rede de corrupção que nomeava funcionários em troca de propina.

"A senhora presidente não tem e não teve absolutamente nada a ver com esse caso" contra Nicanor Boluarte, sobre quem pesa um mandado de captura para cumprir 36 meses de prisão preventiva, assegurou Adrianzén, em entrevista coletiva com correspondentes estrangeiros no Peru.