Governista Delgado diz que 'maioria silenciosa' vai elegê-lo presidente do Uruguai

O candidato governista à Presidência do Uruguai, Álvaro Delgado, encerrou sua campanha para o segundo turno nesta quarta-feira (20), assegurando que uma "maioria silenciosa" a favor da "continuidade" do governo de centro direita lhe dará a vitória no próximo domingo.

"Sabem quem vai nos eleger em 24 (de novembro)?", perguntou o ex-secretário da Presidência do atual chefe de Estado, Luis Lacalle Pou, em um comício no Obelisco de Montevidéu, que contou com a presença de todos os líderes dos partidos membros da coalizão no poder, que apoiam sua candidatura.