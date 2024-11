Cerúndolo vence Musetti e Argentina sai na frente contra a Itália na Davis

Francisco Cerúndolo derrotou Lorenzo Musetti (6-4 e 6-1) nesta quinta-feira (21) e deu o primeiro ponto à Argentina no duelo com a Itália nas quartas de final da Copa Davis, deixando o número 1 do mundo, Jannik Sinner, com a obrigação de vencer Sebastián Báez para manter a atual campeã viva na disputa.

Se Sinner empatar a série, o ponto decisivo sairá nas duplas, com os argentinos Máximo González e Andrés Molteni contra os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.