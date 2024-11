Agricultores franceses bloqueiam porto para reivindicar melhorias salariais e em oposição ao acordo UE-Mercosul

Agricultores bloquearam o porto Bordeaux, no sudoeste da França, nesta quinta-feira (21), no quarto dia de protestos para aumentar a pressão contra a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, e para exigir melhorias salariais.

Membros do sindicato Coordenação Rural bloquearam novamente o acesso ao sexto maior porto da França e a um depósito de petróleo com pneus, cabos e tratores, o que gerou uma longa fila de caminhões.