Vice-presidente espanhola defende atuação do governo nas enchentes

A vice-presidente e ministra da Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, defendeu nesta quarta-feira (20) as ações dos serviços públicos dependentes do governo nas enchentes, em meio a críticas ao governo regional de Valência por sua gestão da catástrofe. A presença de Ribera no Congresso dos Deputados era aguardada com ansiedade, pois sua nomeação para o cargo de vice-presidente de Transição Limpa na Comissão Europeia foi bloqueada a pedido da direita espanhola, que questiona sua gestão da catástrofe de 29 de outubro.

No Parlamento, Ribera defendeu o trabalho de duas entidades ligadas ao seu Ministério, a agência meteorológica estatal (Aemet) e a Confederação Hidrográfica do (rio) Júcar, que emitiram avisos e alertas antes e durante a tragédia que deixou 227 mortos, quase todos na região de Valência.

“Quero agradecer aqui ao trabalho e à dedicação dos funcionários públicos que emitiram as informações, como era seu dever”, disse Ribera, considerando "profundamente injusto e perigoso" colocar em dúvida o trabalho deles. Desde as enchentes, que deixaram áreas devastadas, onde os esforços de limpeza e a busca por desaparecidos ainda estão em andamento, o governo do socialista Pedro Sánchez e o governo regional de Valência de Carlos Mazón, do conservador Partido Popular (PP), entraram em conflito sobre como a crise foi tratada. Na Espanha, um país altamente descentralizado, a gestão de desastres é de responsabilidade das administrações regionais, mas o governo central pode fornecer recursos e até mesmo assumir a gestão em casos extremos.

Mazón, muito criticado pela forma como lidou com a tragédia, admitiu na sexta-feira que houve “falhas”, mas criticou a gestão da Aemet e da Confederação Hidrográfica do Júcar, que ele acusou de “um apagão de informações” de duas horas enquanto as enchentes estavam subindo. “Nunca houve um apagão de informações”, respondeu Ribera, que contou as dezenas de avisos enviados pelos dois órgãos públicos às autoridades da região de Valência. “Estivemos disponíveis antes, durante e depois (da tragédia) e vamos continuar disponíveis, trabalhando com Valência”, garantiu.