Rússia acusa EUA de fazer todo o possível para 'prolongar a guerra' na Ucrânia

Segundo a fonte, as minas que serão entregues à Ucrânia serão "não persistentes", ou seja, terão um dispositivo de autodestruição ou autodesativação. Os aliados de Kiev esperam que estes dispositivos ajudem a retardar o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia.

- Ameaça nuclear -

O anúncio de Washington coincidiu com a publicação de um relatório do Observatório de Minas, que concluiu que o número de vítimas de minas terrestres no mundo aumentou em 2023. A Ucrânia já é o país com mais minas, segundo a ONU.

Enterradas ou escondidas no solo, as minas terrestres explodem quando uma pessoa se aproxima ou entra em contato com elas.