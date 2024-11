Putin presenteia Coreia do Norte com leoa, cacatuas e ursos

O presidente russo, Vladimir Putin, deu à Coreia do Norte dezenas de animais para o zoológico de Pyongyang, anunciou a Rússia nesta quarta-feira (20), em mais um sinal de aproximação entre os dois países aliados contra o Ocidente no contexto do conflito na Ucrânia.

“Uma leoa africana, dois ursos marrons, dois iaques domesticados, cinco cacatuas brancas, 25 faisões de diferentes espécies e 40 patos mandarins foram transferidos do zoológico de Moscou para o zoológico de Pyongyang”, informou o Ministério de Recursos Naturais da Rússia.