O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira (20), em Brasília, o seu homólogo chinês, Xi Jinping, para falar sobre economia e comércio, depois de ambos terem se reunido na cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

Depois do G20, Lula recebe Xi para aproximar ainda mais Brasil e China

A visita do presidente Xi Jinping a Brasília nesta quarta-feira (20) deve fortalecer ainda mais o relacionamento entre a China e o Brasil, dois gigantes que desejam reforçar sua proeminência no cenário mundial.

Embaixadas ocidentais fecham na Ucrânia por temores de ataque russo

A Ucrânia criticou, nesta quarta-feira (20), seus aliados ocidentais por fecharem temporariamente suas embaixadas em Kiev por temores de um bombardeio massivo russo, depois que a Ucrânia disparou mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia.

BANGCOC:

Número de vítimas de minas terrestres no mundo aumentou em 2023, segundo relatório

O número de vítimas de minas terrestres, ou minas antipessoais, aumentou no ano passado em todo o mundo, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (20), em um contexto de preocupação entre as organizações anti-minas pela decisão dos Estados Unidos de fornecer estes dispositivos à Ucrânia.

=== CLIMA ONU COP29 ===

BAKU:

Países ricos relutam em propor valores nas negociações da COP29

A dois dias do fim da COP29, a pressão aumentou nesta quarta-feira (20) em Baku, onde os países ricos ainda não propuseram nenhum valor para atingir a meta de 1 trilhão de dólares (5,7 trilhões de reais na cotação atual) por ano que os países em desenvolvimento precisariam para enfrentar a mudança climática.

CAJAMARCA, Peru:

Apicultoras peruanas desafiam mudança climática com fundos da ONU

Nas montanhas de Cajamarca, no nordeste do Peru, um viveiro salva milhões de abelhas da morte por falta de alimentos. Quinze mulheres transformaram um pequeno fundo não reembolsável em uma iniciativa modesta, mas bem-sucedida, de adaptação à crise climática.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Macron no Chile, seu contraexemplo em meio à disputa pelo acordo UE-Mercosul

Emmanuel Macron iniciou, nesta quarta-feira (20), uma visita ao Chile, onde se reunirá com o presidente Gabriel Boric e destacará a relação com este país em um momento em que a França critica um possível acordo de livre comércio com o Mercosul.

-- EUROPA

VIENA:

Países ocidentais apresentam resolução contra o programa nuclear do Irã

Os países europeus e os Estados Unidos apresentaram uma resolução condenando a falta de cooperação do Irã em questões nucleares, apesar de uma advertência de Teerã, no início de uma reunião da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta quarta-feira (20).

MADRI:

Vice-presidente espanhola defende atuação do governo nas enchentes

A vice-presidente e ministra da Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, defendeu nesta quarta-feira (20) as ações dos serviços públicos dependentes do governo nas enchentes, em meio a críticas ao governo regional de Valência por sua gestão da catástrofe.

VIERZON:

Quase 50 anos depois, a luta interminável pelos franceses desaparecidos na Argentina

Annie Domon nunca encontrou o corpo de sua irmã Alice, mas viu o responsável por seu desaparecimento durante a ditadura na Argentina em 1977 ser condenado, uma Justiça que outras famílias de franceses desaparecidos ainda esperam enquanto lutam contra o esquecimento.

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

'Mataram seu sonho': no Líbano, jogadora fica em coma após ataques de Israel

Céline Haidar estava prestes a realizar seu sonho de representar a equipe nacional libanesa quando foi ferida durante um ataque israelense no subúrbio ao sul de Beirute. Hoje, a jogadora de futebol de 19 anos ainda está na UTI, em coma.

-- ÁSIA

HONG KONG:

Magnata pró-democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, diz em julgamento que defendeu 'a liberdade'

O magnata da mídia de Hong Kong e ativista pró-democracia, Jimmy Lai, disse nesta quarta-feira (20) que defendeu a "liberdade", ao depor em um julgamento contra ele por acusações de violação da lei de segurança nacional.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

AMERSHAM, Reino Unido:

Família de Liam Payne e membros do One Direction comparecem ao funeral do cantor

Familiares e amigos de Liam Payne, incluindo seus ex-companheiros da banda One Direction, reuniram-se nesta quarta-feira (20) em Amersham, oeste de Londres, para o funeral do cantor, que morreu em outubro, aos 31 anos, em Buenos Aires.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento da Copa Davis

