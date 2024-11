Nvidia volta a superar as expectativas por seus resultados no 3T

A gigante americana de semicondutores Nvidia voltou a superar as expectativas por seus resultados trimestrais e espera um crescimento sustentado nos últimos três meses de seu ano fiscal, que termina em janeiro.

Seu lucro líquido chegou a 19,3 bilhões de dólares (R$ 11,4 bilhões), segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (20) no fechamento de Wall Street, mais que o dobro da cifra no mesmo período do ano passado (+109%) e muito acima dos 17,4 bilhões de dólares (R$ 100,4 bilhões) esperados pelos analistas, segundo o consenso reunido pelo FactSet.