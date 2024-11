Musk quer cortes maciços de funcionários e gasto federal nos EUA

Elon Musk disse nesta quarta-feira (20) que, como futuro responsável pela "eficiência" do Estado, ele prevê cortes maciços de funcionários públicos, remoção de subsídios e desregulamentação, em um artigo publicado no The Wall Street Journal.

O homem mais rico do mundo disse que tem como alvo centenas de bilhões de dólares em gastos governamentais, incluindo o financiamento de emissoras públicas e grupos antiaborto, bem como uma burocracia que representa uma “ameaça existencial” à democracia dos EUA.