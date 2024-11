Lula diz estar alinhado com Xi na defesa do Direito Internacional e de solução de controvérsias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o presidente da China, Xi Jinping, e ressaltou o alinhamento de ambos os países na defesa do Direito Internacional, do multilateralismo e da solução pacífica de controvérsias. Segundo o petista, o que Brasil e o país asiático fazem juntos "reverbera" no mundo. "Ao celebrar hoje meio século de relações diplomáticas entre Brasil e China, nos tornamos um exemplo de cooperação Sul-Sul. Mostramos, cada um à sua maneira, caminhos possíveis para o desenvolvimento justo e equitativo", disse Lula, em discurso de brinde em jantar oferecido a Xi Jinping nesta quarta-feira, 20, em Brasília. A fala do brasileiro não foi transmitida, mas o texto foi divulgado pelo Palácio do Planalto.

"Nossos países estão alinhados na defesa do Direito Internacional, do multilateralismo, da solução pacífica das controvérsias. O que China e Brasil fazem juntos reverbera no mundo", acrescentou.

Lula citou uma "sinergia" estabelecida com a China hoje e disse que ela contribuirá "de forma ainda mais efetiva" para a consecução dos objetivos nacionais de inclusão social e de desenvolvimento sustentável. O brasileiro fez questão de elogiar o chinês durante a fala. "Não fosse pelo fato de que somos presidentes dos dois maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental, muitos diriam que um engenheiro chinês e um torneiro mecânico brasileiro têm pouco em comum", iniciou. O petista disse que o líder asiático é conhecido por seu "dinamismo e grande senso de justiça social". "É com grande admiração que olhamos para os resultados dos programas sociais chineses, que retiraram 100 milhões de pessoas da pobreza em dez anos", completou.