Itália vence Eslováquia e conquista a Billie Jean King Cup

A Itália conquistou sua quinta Billie Jean King Cup nesta quarta-feira (20), ao derrotar na final a Eslováquia (2-0).

A número 4 do mundo, Jasmine Paolini, venceu Rebecca Sramkova por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1) no segundo jogo de simples do confronto, horas depois da vitória de Lucia Bronzetti sobre Viktoria Hruncakova (6-2 e 6-4).