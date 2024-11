Imigrante venezuelano é condenado por assassinato denunciado por Trump

“Justiça para Laken Riley!”, publicou o presidente eleito em sua rede social, após o anúncio do veredito. “É hora de garantir a segurança da nossa fronteira e expulsar esses criminosos do nosso país, para que algo assim não volte a ocorrer."

Um juiz do estado da Geórgia declarou o venezuelano José Antonio Ibarra, 26, culpado das 10 acusações, incluindo assassinato e agressão agravada com a intenção de estuprar Laken, uma estudante de enfermagem de 22 anos que havia saído para correr em uma manhã de fevereiro e cujo corpo foi encontrado no campus da Universidade da Geórgia.