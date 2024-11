Compra do Paris FC pelos donos da LVMH será concluída nos próximos dias

A compra do Paris FC pela família Arnault, proprietária do império de artigos de luxo LVMH, será concluída nos próximos dias, revelou o presidente do clube, Pierre Ferracci, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (20), na comuna francesa de Orly, para detalhar o projeto dos novos acionistas.

O Paris FC realizará uma assembleia geral no dia 29 de novembro, durante a qual será aprovado um novo conselho de administração, segundo Ferracci.