Chile vence Venezuela (4-2), mas segue longe da Copa do Mundo

O Chile venceu a Venezuela por 4 a 2 nesta terça-feira (19), em Santiago, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas segue longe da zona de classificação.

A 'Vinotinto' marcou no primeiro tempo com um belo chute de Jefferson Savarino (12') da entrada da área e ampliou a vantagem com uma bomba do zagueiro Rubén Ramírez (22').