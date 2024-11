Barcelona adia retorno ao Camp Nou para pelo menos meados de fevereiro

"Devido à norma da Uefa que impede a mudança de estádio durante a fase inicial da Liga dos Campeões e às dificuldades logísticas e os custos adicionais envolvidos na manutenção de duas instalações de grande capacidade operacional ao mesmo tempo, o clube decidiu continuar jogando no Estádio Olímpico Lluís Companys até o fim da fase inicial da Champions", afirma o Barça em mensagem dirigida a seus sócios e publicada em seu site.

O Barcelona adiou o retorno ao estádio do Camp Nou, que está sendo reformado, para pelo menos meados de fevereiro, segundo comunicado publicado nesta quarta-feira (20).

Sendo assim, o jogo da Champions contra a Atalanta e os contra Valencia e Alavés, pelas 21ª e 22ª rodadas do Campeonato Espanhol, serão disputados no estádio que recebeu a equipe nesse período de obras.

Levando em conta que a partida contra a Atalanta está marcada para o final de janeiro, e o compromisso com o Alavés será disputado em 2 de fevereiro, espera-se que o retorno ao Camp Nou aconteça no dia 16 de fevereiro, contra o Rayo Vallecano.

Em outubro, a vice-presidente institucional do Barça, Elena Fort, havia comunicado que o clube esperava retornar ao seu estádio "antes do final do ano".

Fort apresentou à imprensa a programação do clube quando afirmou que a diretoria estava "trabalhando ativamente" para retornar ao Camp Nou ainda em 2024, com uma capacidade provisória de 62 mil espectadores.