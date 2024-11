Violência sexual contra mulheres é uma 'arma de guerra' no Haiti, diz ONU

"94% das mulheres no Haiti estão expostas a algum tipo de violência de gênero, e de todos os relatos recebidos, quase 80% são de violência sexual", declarou à AFP Susana Sottoli, diretora do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para a América Latina e o Caribe.

Noventa e quatro por cento das mulheres no Haiti estão em risco de sofrer violência de gênero, e seus corpos se tornaram "armas de guerra" para as gangues armadas que devastam o país caribenho, alertou uma alta funcionária da ONU.

"Não existe, neste momento, no Haiti, um lugar livre e seguro para as mulheres, especialmente para as adolescentes", acrescentou Sottoli em entrevista da sede regional do UNFPA no Panamá.

Esses grupos criminosos, que desafiam o governo e mergulharam o país em uma crise humanitária, são acusadas de assassinatos, estupros, saques e sequestros.

Para as mulheres, qualquer atividade "se tornou uma aventura com altíssimo risco de que sua vida, e especialmente seu corpo, saiam prejudicados", alertou Sottoli.