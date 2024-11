Ucrânia: questionado, Zelensky afirma que país possui mísseis Atacms dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira, 19, que o país tem capacidades balísticas de longo alcance, que conta com os chamados Netunos "longos", e que agora tem Atacms americanos. Em coletiva de imprensa, a declaração veio após a alegação russa de que Kiev lançou seis mísseis Atacms em um ataque na região russa de Bryansk. No entanto, Zelensky não confirmou que as armas usadas na ação tenham sido os mísseis de origem americana.