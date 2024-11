Trump, o "inominável" da cúpula do G20 no Rio

Para os líderes mundiais e diplomatas reunidos na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o homem que não deveria ser nomeado.

Os únicos lugares onde era possível ver o rosto do bilionário eram os cartazes segurados por manifestantes do lado de fora da sede da cúpula e nas redes sociais do presidente argentino, Javier Milei.

Ultraliberal e aliado de Trump, o argentino publicou uma imagem que contrastava uma foto sua sorridente com o republicano em Mar-a-Lago, na Flórida, após as eleições, com outra ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com expressão séria.

Isso evidenciou as divergências entre Milei, que implementou uma austeridade radical em seu país para conter a inflação, e Lula, que lançou uma aliança global contra a fome durante a cúpula e mantém boas relações com Biden.

"Na luta pela sobrevivência, não há espaço para o negacionismo", disse o petista, sem mencionar o republicano.