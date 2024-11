Suspeita de 'sabotagem' após corte de dois cabos de telecomunicações no Báltico

O C-Lion1, um cabo submarino de 1.172 km que conecta a Finlândia e a Alemanha através do Báltico, foi rompido na segunda-feira, informou sua operadora, o grupo de tecnologia finlandês Cinia.

Dois cabos de telecomunicações no Mar Báltico foram danificados em um intervalo de 48 horas, levantando suspeitas de sabotagem russa.

O Arelion, outro cabo de telecomunicações que liga a Suécia à Lituânia, foi danificado no domingo, informou a subsidiária lituana da operadora sueca Telia na terça-feira.

“É essencial esclarecer as razões pelas quais dois cabos não estão funcionando no Mar Báltico”, disse ele à AFP em uma mensagem.

“Podemos confirmar que a interrupção da internet não foi causada por falha no equipamento, mas por danos materiais ao cabo de fibra óptica”, disse a empresa.

As tensões no Mar Báltico aumentaram muito desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Com a adesão da Suécia, após a da Finlândia, todos os países que fazem fronteira com o Mar Báltico, com exceção da Rússia, agora são membros da Aliança Atlântica.

