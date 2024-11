Putin 'não deve conseguir o quer' na Ucrânia, afirma secretário-geral da Otan

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, alertou nesta terça-feira (19) que o presidente russo Vladimir Putin não deve prevalecer na Ucrânia, antes de uma reunião com ministros da Defesa da União Europeia (UE) no milésimo dia da guerra.

A Rússia representa "uma ameaça direta a todos nós no Ocidente", disse Rutte.

"Por isso, porque nossos valores estão em jogo, assim como nossa segurança coletiva, temos que garantir que a Ucrânia seja a vencedora", completou.

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos disse que não poderia "estar mais orgulhoso do que a Ucrânia tem feito para vencer, sendo quatro vezes menor e com uma economia que representa apenas 25% do tamanho da economia russa, tendo conseguido prevalecer até o momento".