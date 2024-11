Presidente do Paraguai recebe alta após exames descartarem doença no coração

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, internado na noite da segunda-feira, 18, no Hospital Samaritano, em Botafogo zona sul do Rio de Janeiro, recebeu alta no início da manhã nesta terça-feira, 19, após realizar exames que descartaram doenças do coração ou qualquer outra patologia grave, informou o hospital. Peña veio para a cidade para participar da Cúpula do G-20, e poderá seguir a agenda do evento normalmente.

"O presidente passou a noite em observação, apresentando sono tranquilo e com todos os indicadores estáveis. O chefe de Estado recebeu alta hospitalar no início da manhã, com orientações médicas, liberado para dar continuidade à sua agenda", disse o Samaritano, em nota.