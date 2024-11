A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (19), quatro militares destacados na cúpula do G20 no Rio de Janeiro por um suposto plano para matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, informou à AFP uma fonte da PF.

A Ucrânia afirmou, nesta terça-feira (19), que as suas tropas nunca se renderão à Rússia, no milésimo dia da ofensiva de Moscou contra o seu vizinho, enquanto Vladimir Putin voltou a apresentar a ameaça nuclear.

=== CLIMA ONU COP29 ===

BAKU:

COP29 busca solução para bloqueio após um G20 sem avanços

Após uma reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro que obteve apenas alguns consensos básicos sobre as mudanças climáticas, as atenções retornam nesta terça-feira (19) para a COP29 de Baku, onde o tempo é cada vez mais curto para alcançar um acordo sobre o financiamento para o combate ao aquecimento global.

(Azerbaijão clima meio-ambiente diplomacia ONU COP29, 760 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Juiz de Nova York deve decidir caso de ex-atriz pornô contra Trump ou abandoná-lo

O juiz de instrução do processo contra Donald Trump por ter comprado o silêncio de uma atriz pornô deve decidir nesta terça-feira (19) se o arquivará, conforme solicitado pela defesa, ou se prosseguirá com a sentença após Trump ter sido considerado culpado por um júri popular.

(EUA justiça eleições corrupção governo, 570 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O 'bromance' entre Trump e Musk tem prazo de validade?

Quanto tempo durará a dupla formada pelo homem mais rico do mundo e pelo presidente eleito dos Estados Unidos? É impossível saber, mas até o momento Elon Musk e Donald Trump parecem carne e unha.

(EUA clima tecnologia meio-ambiente governo política)

-- EUROPA

CHIVA:

Reis voltam à região devastada em Valência após primeira visita caótica

Os reis da Espanha retornaram às áreas devastadas pelas enchentes nesta terça-feira (19), onde foram recebidos com aplausos, ao contrário da caótica primeira visita, há duas semanas, quando sua comitiva foi recebida com insultos e bolas de lama.

(Espanha inundações clima meteorologia realeza, 410 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Emissário dos EUA considera que trégua entre Israel e Hezbollah está 'ao alcance'

Uma solução para a guerra entre Israel e o Hezbollah libanês está "ao alcance das mãos", declarou nesta terça-feira (19) o emissário dos Estados Unidos, Amos Hochstein, que está em Beirute para negociar um plano de trégua bem recebido pelo Líbano.

(Líbano conflito Palestinos diplomacia Israel, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

PEQUIM:

Atropelamento deixa várias crianças feridas na China

Um homem foi detido após avançar com seu carro contra uma escola na província de Hunan, região central da China, um atropelamento que deixou várias crianças feridas, informou a polícia local nesta terça-feira (19).

(China escola acidente, 450 palavras, já transmitida)

HONG KONG:

Tribunal de Hong Kong condena 45 ativistas pró-democracia

Um tribunal de Hong Kong condenou, nesta terça-feira (19), 45 ativistas pró-democracia a penas de prisão de até 10 anos, no maior julgamento realizado na cidade semiautônoma chinesa com base em uma lei de segurança nacional draconiana imposta por Pequim.

(Hong Kong justiça China política, 770 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BANDA ACEH:

Cafeteria administrada por mulheres abala tradição em província muçulmana

Naquela que afirma ser a única cafeteria administrada por mulheres na capital da província mais conservadora da Indonésia, a proprietária Qurrata Ayuni diz que ela e suas baristas oferecem uma alternativa aos tumultuados locais masculinos.

(Indonésia religião cultura Mulheres empresas, 460 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026

- Acompanhamento dos jogos da Liga das Nações

