'O patriarcado não existe mais', frase de ministro italiano gera controvérsias

O ministro denunciou ainda "a ideologia que nunca busca resolver os problemas, mas sim afirmar uma visão pessoal do mundo. É a visão ideológica que gostaria de resolver a questão das mulheres lutando contra o patriarcado", que segundo ele não existe mais "legalmente desde a reforma do direito da família de 1975".

A irmã de Giulia Cecchettin, Elena, chamou o discurso de Valditara de "propaganda" e lembrou que o assassino de Giulia era um jovem "branco" e "italiano". A Justiça italiana anunciará no próximo mês a sentença contra Filippo Turetta, um estudante de 22 anos.

Desde o início do ano, a Itália registrou 83 feminicídios, depois de 96 em 2023 e 106 em 2022, segundo dados do Ministério do Interior. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 94% das vítimas em 2022 foram assassinadas por italianos.

