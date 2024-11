No G20, Lavrov reitera apoio russo para a Índia e o Brasil no Conselho de Segurança

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, reiterou que o país apoia Brasil e Índia como membros permanentes do Conselho de Segurança e defendeu a expansão da estrutura, mas disse que potências ocidentais querem "erodir" o processo, ainda que sinalizem apoio no documento final.

"Há países que rechaçam que outros países, com outra postura, se unam ao número de membros permanentes (do Conselho). Nós (Rússia) apoiamos Índia e Brasil, que anunciaram o desejo de se apresentar com membros plenos do Conselho de Segurança", disse o ministro russo, citando em sequência o direito de representação dos países africanos. "O Ocidente quer erodir este processo, ainda que tenha dito que tem de ampliar. Os Estados Unidos anunciaram que apoiam Índia, Alemanha e Japão. Mas Alemanha e Japão não trazem valor adicional ao Conselho de Segurança. Simplesmente vão repetir tudo o que dizem os EUA", continuou Lavrov.