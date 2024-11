Na Polônia, chanceleres europeus se reúnem para discutir ajuda à Ucrânia e laços com EUA

Os ministros de Relações Exteriores da Alemanha, da França, da Itália e da Polônia estão reunidos nesta terça-feira para discutir a expansão do apoio militar para a Ucrânia e também as futuras relações com os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump.

Trump diz esperar que a Europa faça um esforço maior em prol de sua própria defesa, diante da guerra da Rússia contra a Ucrânia.