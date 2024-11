Lautaro Martínez faz golaço e mantém Argentina na liderança das Eliminatórias

A Argentina venceu o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira (19), em La Bombonera, e se manteve firme na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Lautaro Martínez fez no início do segundo tempo (55') o gol que deu a vitória aos atuais campeões mundiais, que dominaram amplamente a partida.

Com o resultado, a 'Albiceleste' segue no topo da tabela das Eliminatórias, com 25 pontos, enquanto o Peru fica na lanterna (7 pontos), praticamente sem chances de lutar por uma vata no Mundial.

Na próxima rodada, que será disputada em março, a Argentina visitará o Uruguai em Montevidéu, e a seleção peruana receberá a Bolívia. - Controle total - Não demorou para a Argentina tomar conta do jogo, com um início dinâmico, contra um adversário que se fechou com uma linha de cinco defensores, mas que em alguns momentos teve até sete jogadores.

Os campeões mundiais dominaram amplamente o primeiro tempo com 76% de posse de bola e seis finalizações, enquanto o Peru abdicou do ataque e sequer tentou um chute a gol, com o veterano Paolo Guerrero isolado na frente como referência. Apesar do domínio, a Argentina pecava na definição, sem encontrar uma forma de quebrar o ferrolho adversário. Até que Lionel Messi encontrou espaço entre três defensores pela esquerda e cruzou para Lautaro Martínez marcar um golaço de voleio no canto esquerdo do goleiro Pedro Gallese.