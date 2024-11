Inclusão do G20 de proposta de taxação de super-ricos é histórica, diz observatório europeu

A inclusão da proposta de taxação dos super-ricos no comunicado final do G20 foi uma "decisão histórica" do grupo, avalia a EU Tax Observatory, um instituto independente que estuda questões fiscais e tributárias da União Europeia, com sede em Paris. "Agora é hora de transformar as palavras em ações e lançar uma negociação internacional inclusiva", afirmou o diretor da EU Tax, Gabriel Zucman, em comunicado. O instituto assessorou o Brasil no tema durante a presidência brasileira do G20.

Zucman é economista e professor da Escola de Economia de Paris e da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele produziu um estudo sobre a taxação dos super-ricos, onde explica porque reformas já feitas no sistema internacional de cooperação de tributos tornou essa agenda possível. A medida poderia levantar bilhões de dólares na economia mundial a cada ano, ressalta o professor. O estudo destaca que a taxação dos ultra-ricos no mundo, um público estimado em 3 mil bilionários, com uma taxa de 2% sobre o patrimônio, poderia não só gerar bilhões de dólares, mas corrigir uma injustiça estrutural no sistema tributário mundial, onde esses endinheirados pagam uma taxa por volta de 0,3% de sua riqueza, nível bem menor que a classe média. "Em um período de apenas oito meses, o apoio político para uma reforma global da taxação dos super-ricos ganhou apoio sem precedentes dentro do G20", comenta o diretor de políticas econômicas do EU Tax Observatory, Quentin Parrinello, no mesmo comunicado.