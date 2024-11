Fora de nova foto oficial, Lavrov elogia presidência brasileira do G20

Mesmo fora da segunda foto oficial de líderes do G20, o chanceler russo Sergey Lavrov fez longo elogio à presidência brasileira no G20 em entrevista coletiva fora do complexo do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontece a cúpula.

Lavrov, inclusive, reforçou publicamente o apoio russo à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, como mostrou o Estadão/Broadcast.