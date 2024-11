Em conversa como Modi, Lula fala da intenção de visitar Índia em 2025

Uma das intenções do Brasil é ampliar a cooperação entre os dois países em setores como energia e fármacos, além do intercâmbio de universidades e de tecnologia.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve encontro na manhã desta terça-feira, 19, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e falou do desejo de fazer uma visita ao país em 2025, levando também uma comitiva de empresários e da comunidade científica.

"Modi disse que a Índia terá um grande prazer em receber a visita do presidente Lula e de sua comitiva no ano que vem", segundo um comunicado oficial.

O indiano também quer fazer uma visita de Estado, a mais importante no jargão diplomático, ao Brasil em 2025.

A bilateral de Lula com Modi foi feita antes da plenária final do G20, que começou pouco depois das 10 horas, com foco na transição energética e no desenvolvimento sustentável.