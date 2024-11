Biden e Lula defendem 'fim da repressão política' na Venezuela durante a G20

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discutiram a situação na Venezuela durante encontro nesta terça-feira, 19, às margens da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Segundo comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden e Lula defenderam que a vontade do povo venezuelano deve ser respeitada e pediram o fim da repressão política no país.

"Os dois líderes reforçaram o seu compromisso com as instituições democráticas e o Estado de Direito, tanto no país como no exterior", informa a nota, que acrescenta que ambos concordaram em manter consultas sobre o tema.