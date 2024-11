UE amplia sanções ao Irã por apoio à Rússia contra Ucrânia

Três empresas russas de transporte marítimo, G Flot, VTS Broker e Arapax, também foram incluídas na lista de sanções.

De acordo com a UE, as embarcações dessas empresas estavam envolvidas “no transporte de armas e munições de fabricação iraniana, incluindo drones, através do Mar Cáspio” para reabastecer as tropas russas.

ahg/zm/dd/aa