Rússia afirma que derrubou 59 drones ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta segunda-feira que derrubou 59 drones ucranianos sobre áreas de fronteira com a Ucrânia e a região de Moscou.

"Durante a noite, as tentativas do regime de Kiev de executar ataques terroristas com drones aéreos contra áreas do território russo foram impedidas", afirma um comunicado do ministério.