Presidente chinês se reúne com premiê britânico à margem do G20 no Brasil

O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nesta segunda-feira (18), à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

Esta é a primeira reunião bilateral entre os dois desde que Xi se reuniu com Theresa May em fevereiro de 2018.