'Postura antiglobalização' dos EUA tem efeitos sociais 'perversos', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a "postura antiglobalização" dos Estados Unidos tem provocado "efeitos perversos", ao comentar se o governo brasileiro reagirá à vitória de Donald Trump no País. Na ocasião, ele afirmou que não é possível antecipar as medidas que o Brasil vai tomar diante das promessas de taxação de importações.

Em seguida, Haddad disse que houve um "temor" no mundo por conta das possíveis consequências do "discurso da campanha" de Trump. "Mas entre a campanha e o que acontece tem uma diferença, né? A gente sabe. O tal do muro entre os Estados Unidos e a China ficou no papel", disse.

O ministro completou: "Eu suponho, com alguma razão, que a vida real acaba moderando esse tipo de arroubo eleitoral. Então, vamos ver o que de fato vai acontecer e vamos reagir concretamente, e não abstratamente."